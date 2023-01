CONDANNE PER 24 ANNI A TRE MONTORIESI RESPONSABILI DI TRAFFICO DI DROGA: AVEVANO CEDUTO OLTRE 15 KG DI COCAINA PER UN COSTO DI 750 MILA EURO NELL'ASSE MODENA-MONTORIO

Devono scontare rispettivamente 13 anni, 6 anni e 5 anni di reclusione i tre uomini di Montorio al Vornano, con precedenti e pregiudizi di polizia, tratti in arresto, nella serata di ieri, da Personale della Squadra Mobile della Questura di Teramo in esecuzione di 3 distinti ordini di carcerazione emessi, dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale Presso la Corte di Appello di L'Aquila.

Tali provvedimenti restrittivi sono arrivati a seguito del rigetto del Ricorso per Cassazione presentato dai tre imputati contro la sentenza di condanna emessa presso il Tribunale Ordinario di l'Aquila nel 2015 e confermata, con parziale riforma, dalla Corte di Appello di l'Aquila nel 2022 per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. E' emerso infatti, nell'ambito di una complessa indagine del 2011 effettuata dalla Squadra Mobile della Questura di Teramo ("Operazione Monte D'oro") e coordinata dalla D.D..A. dell'Aquila che i tre facevano parte di un'associazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina sul territorio di questa provinciacon ramificazioni anche in Emilia Romagna. "tre erano già stati tratti in arresto nel corso della citata indagine nel 2013 in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di L'Aquila, oltre che nei loro confronti anche nei confronti di altre 10 persone ( di cui 6 in carcere e 4 agli arresti domiciliari). L'attività aveva permesso di accertare che gli indagati dall'agosto 2008 fino all'ottobre del 2011 avevano ceduto oltre 15 kg di cocaina al costo di curo 750.000,00. Due di loro sono stati associati alla casa circondariale di Teramo ed il terzo presso la casa Circondariale di Lanciano.

In cercare finirono all'epoca dell'operazione:

Artan Kurti, albanese di 35 anni residente a Modena, Lorenzo Pinciotti, 39 anni, Davide Boschi, 41 anni, Gianni Antonio Calisti, 46 anni, Luigi Di Giulio, 39 anni, Luciano Cimini, 37 anni, Marco Di Carlo, 45 anni, tutti di Montorio, Edmond Buzi, albanese di 30 residente a Castel di Lama (Ascoli Piceno), Martin Troka, albanese di 24 anni residente a Rubiera (Reggio Emilia). Ai domiciliari sono: Maurizio Marano, 27 anni, Catia Contasti, 37 anni tutti e due di Montorio, Nico Giancola, 22 anni di Penna Sant’Andrea, Roberto Massimo De Santis, 39 anni di Civitella del Tronto.