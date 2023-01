I LETTORI CI SCRIVONO / SASSI, BIVACCHI E PIETRE DOVE GIOCANO I BAMBINI, CHE DEGRADO NEL PARCO DI MADONNA DELLE GRAZIE!

Pietre. Sassi. Frammenti di cordolo delle aiuole. Una specie di “fuoco da bivacco” creato con grossi sassi. Mattonelle dei camminamenti, anzi: di quello che resta, lasciate un po’ ovunque. Siamo a Teramo, davanti alla Noè Lucidi. In quello che dovrebbe essere un parco pubblico. È qui che giocano i bambini, tra queste pietre ammassate, tra i pezzi di cordolo. Verrebbe da chiedersi dove sia il Nucleo Antidegrado dei Vigili Urbanj, come possa non aver visto tutto questo. La mamma che ci scrive, chiede aiuto. Chiede un interessamento. Chiede che queste foto finiscano sul nostro sito, così che qualcuno le veda. C’è anche una tenda (foto sotto), con gente illegalmente accampata. Ma questa è una storia della quale parleremo in giornata, perché forse oggi qualcosa accadrà. Per ora, limitiamoci ai sassi. Cominciamo da quelli.