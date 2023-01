CHE TEMPO FA / CONTINUA LA FASE FREDDA

Cari amici di Certastampa.it buon pomeriggio continuerà anche per i prossimi giorni la fase fredda ed a tratti instabile sulla nostra regione in particolar modo entro il fine settimana, quando le correnti fredde orientali faranno abbassare ulteriormente la colonnina di mercurio dando luogo a brevi ed isolate nevicate a quote molto basse 300/400mt.

Venerdì sul medio Adriatico si avrà un tipo di tempo irregolarmente nuvoloso o coperto con la possibilità di deboli precipitazioni che dal pomeriggio potranno risultare nevose a quote intorno ai 400/500mt nei settori Orientali, dalla sera e notte successiva l'ingresso di una isoterma pari a -5 a 850hPa determinerà un ulteriore lieve calo termico e laddove vi saranno delle deboli precipitazioni, queste potranno risultare nevose intorno ai 300/400 mt di quota, addensamenti anche sui settori occidentali dell'Abruzzo con locali nevicate a ridosso dei rilievi appenninici.

Le temperature sono previste in generale ulteriore flessione, i valori della notte si attesteranno fra i 3/4°C delle zone costiere ai -1/+1 delle aree collinari ai -6/-3°C delle zone montuose, i valori del giorno saranno compresi fra i 4/5°C del medio Adriatico ai -2/+3°C delle restanti zone, la ventilazione risulterà debole o moderata da NE.

Per oggi è tutto vi do appuntamento a domani con le previsioni per sabato.

A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO