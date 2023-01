STATO, REGIONE E PROVINCIA GIOCANO A SCARICABARILE... E IL COMUNE PAGA LA PULIZIA DEL CALVANO



Le classiche nozze con i funghi. Stato, Regione e Provincia scaricano, alla velocità del suono, le competenze in materia di manutenzione e pulizia degli alvei di torrenti e fiumi e le giunte comunali, o fanno orecchie da mercanti ignorando l’argomento oppure, anche per questo, debbono indebitarsi fino a collo con mutui che aggravano le dissestate casse comunali. È il caso di Pineto: i cittadini sono infuriati da mesi per la mancanza di manutenzioni sul torrente Calvano, luogo nei tempi di innumerevoli alluvioni sul territorio di Borgo Santa Maria e di Pineto capoluogo, ed il comune mette mano alle proprie tasche e paga. La giunta Verrocchio ha infatti affidato negli scorsi giorni i lavori per la pulizia del Torrente Calvano, a Borgo Santa Maria, che, appena migliorano le condizioni metereologiche, verranno eseguiti. “L’Amministrazione comunale,” si legge nella missiva del comune “pur non ritenendo di competenza l’intervento che fa capo a enti sovracomunali, ha deciso di agire comunque vista l’importanza che ha per la sicurezza del territorio mantenere pulito l’alveo di questo corso d’acqua”. Insomma, l’amministrazione non vuole trovarsi di nuovo a che fare con disastrose alluvioni e dunque mette mano al portafoglio e finanzia la manutenzione. L’importo dei lavori (inseriti un mutuo all’interno del piano triennale delle opere pubbliche, per l’annualità 2022) è di 50mila euro.

“Desideriamo rassicurare i residenti” dichiara il Presidente del Consiglio Comunale di Pineto, Giuseppe Cantoro “che i lavori verranno eseguiti appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno, quindi tra pochi giorni. Il Comune ha deciso di intervenire in tal senso in via straordinaria anche se non è nelle condizioni di supplire a un ente sovracomunale per mancanza di risorse, ma abbiamo ritenuto necessario agire per garantire un migliore deflusso delle acque e evitare danni al nostro territorio al quale da sempre, anche nel mio precedente incarico in provincia, ho prestato attenzione”. Scivolo di competenze: questo è il motivo che porta i territori ad essere sotterrati da fango e acqua. Si fa presto anche nel nostro territorio ad inaugurare (vedasi il ponte ciclopedonale sul fiume Vomano) ma poi a chi scivola l’onere di manutenere una così costosa opera?

MAURO DI CONCETTO