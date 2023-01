ALBA ADRIATICA, ECCO COME SARA' IL NUOVO PARCO GIOCHI "INCLUSIVO"

Cambia volto via Duca D'Aosta ad Alba Adriatica. Si, perchè parte la riqualificazione del parco giochi così come fortemente voluto dall'amministrazione capitanata dalla sindaca Antonietta Cosciotti che ha già approvato il progetto e proceduto all’affidamento dei lavori. L'intervento di riqualificazione, rispetto del cronoprogramma permettendo, dovrebbero concludersi entro il prossimo mese di marzo e prevedono la sostituzione di tutti i giochi, con uno spazio totalmente inclusivo dotato di idoneo tappeto antitrauma per garantirne la sicurezza; il miglioramento dei percorsi pedonali; una nuova illuminazione pubblica; nuove panchine, nuovi cestini per i rifiuti e nuovi stalli per il parcheggio delle biciclette. Nel 2019 lo stesso parco giochi era stato oggetto di un rifacimento della recinzione. Ora si passa alla riqualificazione completa.