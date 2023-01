TORNANO AL VOTO 1.200 AVVOCATI, ECCO LA LISTA DEL PRESIDENTE ANTONIO LESSIANI E GLI ALTRI CANDIDATI IN SOLITARIA

Tornano al voto i 1.200 avvocati teramani per il rinnovo del consiglio dell’Ordine professionale. Alle elezioni, in programma il 9 e il 10 febbraio, si presenterà una sola lista composta da molti dei consiglieri uscenti e dal presidente uscente Antonio Lessiani. Accanto a questi 15 nomi ci saranno altri sei candidati che non appartengono ad alcuna lista e che corrono singolarmente. I nomi sono: Stefania D’Addario, Fabiana Pechini, Savino Antonelli, Nicola Rago, Giuseppe Olivieri.

Questa è invece la lista capeggiata dal presidente uscente Antonio Lessiani: Rita Capanna Piscè, Serena Monina, Elvio Fortuna, Franca D’Amario, Monica Passamonti, Giulia Forlini, Gianluca Reitano, Gaetano Ronchi, Caterina Lettieri, Elena Concordia, Alessio De Iuliis, Mario Cheng, Massimo Ambrosi, Stefano Franchi. Il Consiglio è composto da 15 persone.

Ed è tempo anche di bilanci per Lessiani: «Nel 2022 abbiamo dichiarato lo stato di agitazione dell’avvocatura teramana e portato avanti la nostra azione di protesta, che ha raccolto il consenso e l’adesione delle istituzioni a tutti i livelli. Ci siamo fatti carico di una grave carenza di organico della struttura, ormai consolidata negli anni e che rischiava di diventare insolubile a causa di un accumulo degli arretrati. È una battaglia, questa sulla carenza di personale, che vogliamo continuare nella prossima consiliatura». Altro argomento importante è la messa in sicurezza del palazzo di giustizia i cui lavori, nonostante gli annunci del Comune, sono fermissimi al palo.



Per domani è stata convocata l’assemblea per l’approvazione del bilancio.