STIPENDIO SALTATO, CHIUSO PER PROTESTA IL BAR DELL'OSPEDALE. LA PAP: «DOVEVANO SOLO ASPETTARE DUE GIORNI»

Stipendio saltato, bar bloccato. Alle 11,30, per protestare contro il mancato pagamento dello stipendio, che era previsto per il 25, i dipendenti della Pap hanno deciso di sospendere l'attività e chiudere. Sentito da certastampa.it, uno dei titolari della Pap, Ennio Facciolini, spiega che «Gli altri stipendi sono stati pagati, tredicesima compresa, ma quello previsto per il 25 era slittato a lunedì prossimo, si trattava di aspettare solo alktri due giorni». I dipendenti, però, esasperati dai continui ritardi e dal lungo periodo di stipendi saltati. non hanno voluto attendere e hanno chiuso per protesta. Non si sa quando il bar potrà riaprire.