SCOMPARSO DA VERCELLI, ARRESTATO UN RICERCATO A GIULIANOVA

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Giulianova, nel corso dei servizi di controllo del territorio, miranti alla prevenzione e repressione dei reati in genere e in particolare di quelli contro il patrimonio, hanno tratto in arresto un uomo di 47 anni della provincia di Vercelli, in quanto ricercato, perché sul suo conto era stata emessa in data 11.01.2023 una ordinanza di carcerazione da parte dell’ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli, dovendo espiare la pena residua di anni due, mesi uno e giorni 29 di reclusione per i reati di “Lesioni personali e violenza privata”.

L’uomo di fatto senza fissa dimora gravitava da tempo nella provincia di Teramo, dove era conosciuto dai Carabinieri in quanto sul suo conto gravano numerosi precedenti penali e di polizia, infatti in data 09.09.2022 a suo carico era stato emesso un provvedimento di foglio di via obbligatorio dal comune di Giulianova con divieto di fare ritorno per anni 3.

I militari notandolo lo hanno subito bloccato e dopo le formalità di rito è stato condotto presso il carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante. L’uomo dovrà anche rispondere della violazione al foglio di via e inoltre di furto perché trovato in possesso di 5 sigarette elettroniche che aveva rubato alcune ore prima del suo fermo in una tabaccheria di Giulianova.