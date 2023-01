PREVISIONI PER L'ABRUZZO DI SABATO 28 GENNAIO: IL FREDDO AUMENTA

Buon pomeriggio carissimi amici, continua la fase fredda sul nostro paese dovuta alle correnti moderatamente fredde di origine Balcanica, che oramai da molti giorni stanno influenzando le condizioni meteorologiche con particolare riferimento ai settori orientali essendo più dirette a questo tipo di circolazione.

Nella giornata di sabato sulla nostra regione si avrà la solita nuvolosita irregolare più compatta sulle zone orientali dove non si possono escludere locali e brevi nevicate da stau a quote superiori sui 300/400mt di quota.

Le temperature sono previste il lieve e generale diminuzione con valori al di sotto delle medie del periodo su tutto il territorio generale, i valori minimi saranno compresi fra i 2/3°C del medio Adriatico ed i -2/0 delle aree collinari, nelle aree montuose i valori saranno comprese fra i -9/-5 i valori del giorno si attesteranno fra i 5/6°C del Medio adriatico ed i -2/+3 del resto del territorio regionale, la ventilazione sarà moderata nord orientale.

Per oggi è tutto vi do appuntamento a domani.

A cura di FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO