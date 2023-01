BAR OSPEDALE / INTERVIENE DI GIOSIA CHE MEDIA TRA LE PARTI E IL BAR RIAPRE



Già riaperto il bar dell’ospedale. Grazie all’intervento "magico" del vertice della Asl, nella persona del direttore generale Di Giosia, che ha mediato tra le parti, favorendo l’apertura di un dialogo che, anche grazie al pagamento della mensilità attesa, con bonifici che saranno accreditati nei primi giorni della settimana prossima, ha favorito la riapertura del locale dopo tre ore di chiusura. I dipendenti del secondo turno, alla luce della manifestata volontà della Pap di onorare l’impegno degli stipendi, hanno deciso di non seguire i colleghi del primo turno, che per protesta avevano chiuso il bar. Va detto, ad onor di cronaca, che i dipendenti del primo turno erano andati al Pronto Soccorso accusando uno stato di malessere e di agitazione legato proprio al ritardo nel pagamento dello stipendio.





Il comunicato della Asl :

La direzione aziendale ha appreso che stamattina, senza alcun preavviso, è stato chiuso il bar dell’ospedale di Teramo. L’azienda sanitaria da tempo è in un’interlocuzione continua con il soggetto gestore del servizio, la Pap di Sant’Atto, che ha in appalto anche la somministrazione dei pasti negli ospedali, al fine di scongiurare disservizi o interruzioni nella fornitura. Proprio ieri si è tenuto l’ultimo incontro, in cui la direzione strategica ha avuto ampie rassicurazioni da parte dell’impresa, la quale ha ricevuto un notevole supporto, anche dal punto di vista economico, da parte dalla Asl.

La direzione strategica, che sta monitorando costantemente la situazione, si è spesa fattivamente per la riapertura del servizio, avvenuta già nel primo pomeriggio.