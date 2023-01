FOTO/ SOTTO SEQUESTRO UNA FORD FOCUS BLU SERVITA A METTERE A SEGNO FURTI TRA GIULIANOVA E TERAMO IN ATTIVITA' ED APPARTAMENTI

Forse è servita a mettere a segno in questi giorni una serie di furti in appartamenti e attività commerciali consumati tra Giulianova e Teramo. L'ottimo fiuto della Polizia Stradale di Pineto ha portato al sequestro proprio oggi di una Ford Focus blu nella stazione di Mosciano 101. La polizia sta indagando soprattutto su un furto importante avvenuto ad inizio mese. Dentro all'auto sono stati trovati oggetti vari ma al momento non viene segnalato nulla di rilevante per le indagini.