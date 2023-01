FOTO- ATER/ PARTONO I LAVORI POST SISMA SU UN CONDOMINIO DI CIVITELLA DEL TRONTO

Alla presenza del Presidente dell'Ater di Teramo Maria Ceci, dell’Assessore Regionale Pietro Quaresimale

e del Sindaco di Civitella del Tronto Cristina Di Pietro, è stato consegnato, questa mattina, il cantiere dei

“Lavori di riparazione miglioramento sismico dell’edificio Ater di via Sandro Pertini 17”.

I lavori, che rientrano nelle previsioni dell’Ordinanza Commissariale n.86 del 24 Gennaio 2020, prevedono

una spesa di 654.999,00 euro.

Il patrimonio immobiliare di Ater Teramo, nel Comune di Civitella del Tronto, consta di nn.6 edifici, dei

quali n.2 danneggiati dal sisma 2016.

In quest’ultima fattispecie rientrano l’edificio sito in Via Sandro Pertini, per il quale oggi si avvia il

cantiere e l’edificio ubicato in Via Salinello, per il quale si è in fase avanzata nel procedimento di

ricostruzione: infatti, il relativo progetto, già istruito dall’U.S.R., è stato sottoposto all’approvazione della

struttura sub-commissariale.

Successivamente, ottenuta l’autorizzazione dalla competente Struttura, il progetto medesimo verrà rimesso

all’Ater per l’avvio del procedimento di gara per l’affidamento dei lavori.

Nell’ambito del controllo preventivo di legittimità tipico dell’Anac, relativamente ai cantieri del sisma, v’è

stato un approfondimento istruttorio, giustificato da circostanze fattuali, riscontrate nello specifico

procedimento, volto a garantire il rispetto, da parte della Stazione Appaltante, dei principi uniformanti le

fasi dell’affidamento, giusto Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto tra la Struttura di Missione, il

Commissario Straordinario e la Centrale Unica di Committenza – Invitalia.

Il complesso iter di aggiudicazione della gara, caratterizzato da una stretta condivisione delle varie fasi tra

Ater e Anac, è stato finalizzata proprio all’accertamento del rispetto anche del principio della rotazione

previsto dal codice dei contratti. “Quel principio che è sempre più centrale nella contrattualistica pubblica”

– precisa il Presidente Ceci - “poiché risponde sia all’esigenza di garantire una maggiore tutela della

concorrenza, sia alla necessità di avere la più ampia partecipazione degli operatori economici”.

Questo, al fine di ribadire la volontà, di tutti gli Enti, di assicurare la realizzazione del preminente interesse

pubblico alla legalità, anche attraverso il monitoraggio dell’attività svolta da ogni singolo Ente.

«Ogni nuovo cantiere che si apre, è per noi un passo avanti sulla strada di quella ricostruzione post sisma

che è l’obiettivo primo di ogni nostro sforzo - commenta il Presidente dell’Ater, Maria Ceci - quello di

questa mattina, a Civitella del Tronto, segna per cinque nuclei familiari la data zero del calendario che

segnerà i tempi del loro rientro in abitazioni che saranno più sicure e più efficienti, nel quadro di quella che

noi amiamo considerare la nostra mission: restituire alle famiglie non spazi nei quali vivere, ma case nelle

quali abitare».