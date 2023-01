PREVISIONI PER L' ABRUZZO DI DOMENICA 29 GENNAIO: CONTINUA IL GRAN FREDDO

Carissimi amici della rubrica meteo Che tempo fa? buon fine settimana a tutti voi.

Le condizioni meteorologiche sul nostro paese iniziano lentamente a migliorare per via di un campo di alta pressione che da ovest avanza su tutta la penisola italiana e che successivamente proteggerà il mediterraneo almeno sino a metà settimana prossima, decretando così fine a questa lunga fase fredda ed instabile che oramai da molti giorni persiste con particolare coinvolgimento delle regioni centro meridionali dei settori orientali.

La parentesi più stabile potrebbe perdurare ben poco, infatti sussiste la possibilità che entro la fine della prossima settimana, il freddo intenso potrebbe nuovamente invadere la nostra penisola dalla porta balcanica, ma al momento è prematuro capire il reale coinvolgimento del nostro paese ed in particolare i nostri settori adriatici, per questo vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che effettueremo nei prossimi giorni dove vi terremo aggiornati a tal proposito.

Andando nel dettaglio previsionale sull'Abruzzo la giornata di domenica trascorrerà più o meno variabile con maggiori schiarite alternate da nuvolositá più compatta, ma con basso rischio di precipitazioni su tutto il territorio regionale.

Le temperature sono previste stazionarie nei valori minimi ed in leggero aumento le massime.

I termometri notturni si attesteranno fra i 2/4°C dei settori costieri, fra i -1/0 nelle aree collinari e fra i -5/-3 sui rilievi montuosi interni, i valori del giorno saranno compresi fra i 6/7°C del medio Adriatico ai -1/+4°C delle restanti zone regionali, la ventilazione risulterà debole orientale, vi do appuntamento a domani con le previsioni per lunedì.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO