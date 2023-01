CON IL CORSO “POLITICHE E STRATEGIE DELLE SOCIETÀ CALCISTICHE”, L’UNIVERSITÀ DI TERAMO PARTECIPA ALLA PRIMA EDIZIONE DEL CALCIOMERCATO-INTERNATIONAL TRANSFER MARKET

Il Corso di formazione dell’Università di Teramo in Politiche e strategie delle società calcistiche parteciperà a Roma alla prima edizione del Calciomercato-international transfer market–organizzato dall’Associazione Direttori e Collaboratori Sportivi (ADICOSP)con il supporto di Lions HCorporate–che si terrà all’Hilton Rome Airport il 30, 31 gennaio e 1° febbraio prossimi.

Il Corso di formazione in Politiche e strategie delle società calcistiche, attivato dallaFacoltà di Scienze Politiche dell’Università di Teramoper l’anno accademico 2022/2023,ha ottenuto l’accreditamento della Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi della FIGC.Al termine del Corsogli iscritti che lo avranno frequentato con esito positivo saranno ammessi direttamente all’esame di abilitazione a Direttore Sportivo in ambito FIGC (Elenco Speciale Direttori Sportivi ex lege 91/1981).

L’appuntamento di Roma prevede un programma fitto di impegni per gli aspiranti direttori sportivi, con appuntamenti istituzionali, lezioni e occasioni di condivisione e socialità.

Si comincerà la mattina del 30 gennaio con la sessione di aggiornamento per dirigenti delle società professionistiche. Seguirà nel pomeriggio il Football Forum’sCatch Up alla presenza di importanti componenti del The football forum (TFF), il movimento internazionale di agenti, calciatori e allenatoriche si confronteranno sul nuovo regolamento degli agenti FIFA.

Il programma del 31 gennaio prevede, tra gli altri appuntamenti, una tavola rotonda sul calcio femminile, che per la prima volta parteciperà al calciomercato.

Nella mattinata del 1° febbraio ci saranno gli stati generali dello sport che discuteranno dello Sport tra riforme e sostenibilità, ai quali parteciperanno anche il rettore dell’Università di Teramo Dino Mastrocola e il presidente ADICOSP Alfonso Morrone.