PREVISIONI PER L' ABRUZZO DI LUNEDÌ 30 GENNAIO: SETTIMANA CON LIEVE AUMENTO DELLE TEMPERATURE

Buona domenica sera cari amici, la nuova settimana di aprirà con una sostanziale variabilità atmosferica su tutta la penisola, anche le temperature man mano sono previste in lieve aumento per via di un campo di alta pressione che si riprenderà la scena del mediterraneo per buona parte di metà settimana.

Sulla nostra regione nuvolosita variabile alternata da schiarite e annuvolamenti ma senza precipitazioni annesse.

Le temperature sono previste in lieve aumento nei valori massimi, in diminuzione i valori minimi, locali brinate si presenteranno nelle pianure e nelle vallate e nelle aree collinari.

I valori notturni si attesteranno fra 1/2°C del medio Adriatico ai -2/+0 delle aree collinari ed i -7/-4 delle zone montuose, i valori del giorno saranno compresi fra i 7/8°C delle zone litoranee ed i 2/6°C delle restanti aree regionali, la ventilazione risulterà debole orientale.

Vi do appuntamento a domani con le previsioni per martedì.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO