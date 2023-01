FOTO/ KURSAAL GREMITO PER LA "PRIMA" DEL MONOLOGO DI MICHELE SANTORO

Kursaal gremito, questa sera, per il monologo di Michele Santoro "La speranza al potere. Il sogno di un partito che non c'è".

Hanno preceduto l' incontro con il giornalista, i brevi interventi di Alessandra Angelucci, organizzatrice della rassegna "Parole in circolo" che ospita l' evento, e dell' assessore alla Cultura Paolo Giorgini. Entrambi hanno ringraziato il direttore della sede Rai abruzzese Massimo Liofredi, e Valerio Di Mattia, che ha curato i contatti.

Poco dopo le 18, Giulianova, città pronta all' ascolto, "città aperta", come l' ha definita Giorgini, ha accolto con un grande applauso l' entrata in scena di Santoro.

"Prove spirituali di trasmissione" : la serata di Giulianova, ha detto il giornalista, rientra in una serie di tappe motivate da ragioni intime, psicologiche, da un personale bisogno di tornare a "guardare i volti, sentire i battiti del cuore della gente". Punto di partenza del suo discorso, la constatazione, condivisibile, di star vivendo una politica che è il "grande ignoto" dell' Italia di oggi. Troppo facile, dinanzi alla scissione tra disillusione e speranza, parlar male di quel che c'è. Più difficile, ma più accattivante, provare a decifrare il desiderio collettivo di ciò che si vorrebbe che fosse, provare a sognare " il partito che non c'è".