CIASPOLARE A CAMPLI, ORA SI PUO' GRAZIE ALLA SINERGIA TRA IL GRUPPO EXPLORA-GUIDE E IL COMUNE

Grazie alla sinergia e collaborazione dell’amministrazione comunale di Campli con la guida ambientale escursionistica Matteo Di Antonio ed il gruppo Explora-Guide , dopo un'attenta pulizia e messa in sicurezza di tutti i numerosi sentieri, oggi è partita la prima di una serie di Ciaspolate organizzate. Tantissimi i partecipanti soprattutto da località costiere tanto che a 48 ore dalla prima sponsorizzazione si è stati costretti a malincuore per motivi di sicurezza in montagna a chiudere le iscrizioni e rinviare i ritardatari all'uscita successiva.

Matteo dichiara:

“Giornata Ideale per una passeggiata diversa e rilassante. Tutti i partecipanti sono rimasti entusiasti del servizio ma i veri padroni di Casa sono stati il bosco e la neve. Andiamo avanti così, intercettando giornate come questa per poter promuovere al meglio gli scenari fiabeschi dei Monti Gemelli”.

Soddisfatto anche il primo cittadino Farnese Federico Agostinelli:

“Sin dall’inizio del mio mandato ho fortemente incentivato lo sviluppo del turismo Montano con una delega specifica che sta portando i frutti di un lavoro costante. Dopo la formazione di guide specifiche per accompagnare in sicurezza chi ha intenzione di visitare il nostro territorio è in programma con i fondi del Pnrr la costruzione di un rifugio dedicato proprio alle pendici delle nostre montagne.”

Un ulteriore valore alle bellezze del territorio secondo il delegato al Patrimonio Montano Pietro Adriani che aggiunge:

“L'inverno ed il fascino della neve ci stanno regalando scenari da sogno che intendiamo promuovere come ulteriore target che Campli è in grado di offrire. Le pendenze relativamente dolci della montagna di Campli permette di frequentarla anche ai meno esperti in qualsiasi stagione dell’anno senza gravi rischi “