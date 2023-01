GLI AVVOCATI TORNANO AL VOTO, ECCO LA LISTA DEI CANDIDATI CON "LESSIANI PRESIDENTE"

Il 2 febbraio (dalle ore 9:00 alle ore 18:00) e il 3 febbraio (dalle ore 9:00 alle ore 14:00), in Aula Falcone-Borsellino, si voterà per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Teramo. Un appuntamento molto importante perché gli avvocati sono chiamati ad eleggere il nuovo consiglio che per i prossimi 4 anni si occuperanno della gestione e dell’amministrazione delle risorse dell’Ordine e di tutte le attività necessarie per il conseguimento dei fini istituzionali, tra i quali figurano la tutela del ruolo dell’avvocatura, i servizi per l’utenza e la formazione professionale. "In questi tre anni e cinque mesi di consiliatura ci siamo impegnati nella realizzazione del programma elettorale, mettendo la nostra professionalità ed il nostro tempo a disposizione dei Colleghi. Tanti sono i progetti a cui abbiamo lavorato e molti altri gli obiettivi che desideriamo raggiungere", si legge in una nota del consiglio uscente.