PROVINCIA / SI E' INSEDIATO UFFICIALMENTE IL NUOVO PRESIDENTE

Proclamazione subito dopo l'elezione ieri sera e già stamattina alle 7.30, stretta di mano tra il neo presidente della Provincia di Teramo, Camillo D'Angelo, e l'uscente, Diego Di Bonaventura, con insediamento. Un passaggio di consegne avvenuto stamane nell'ufficio del Presidente in via Milli. Ed è così che comincia, di fatto, l'era di D'Angelo, primo cittadino di Valle Castellana alla guida di un ente che, a detta del suo predecessore, "vanta sicuramente più personale di quello che ho trovato io all'epoca e vanta un tesoretto di oltre 80 milioni di euro da tradurre in cantieri e opere pubbliche per la collettività. Ecco, non sottovalutiamo le condizioni in cui gli lasciamo la Provincia..." dichiara Di Bonaventura che aveva pronosticato un testa a testa, ieri, tra i due favoriti Piccioni-D'Angelo. "Credo vivamente che il nuovo Presidente si trovi nelle condizioni ottimali per far bene", conclude Di Bonaventura, tornato ufficialmente da oggi a fare soltanto il sindaco di Notaresco per questi ultimissimi mesi prima del ritorno alle urne anche lì per eleggere il nuovo primo cittadino.