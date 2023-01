CHE TEMPO FA / CIELO SERENO MA FREDDO INTENSO

Carissimi, buon pomeriggio a tutti, la nostra penisola dopo molti giorni contraddistinti dalla instabilità e dal freddo, dalla giornata di oggi vedrà l'instaurarsi di un nuovo dominio anticiclonico che garantirà per diversi giorni un tipo di tempo stabile con nuvolositá poco compatta o irregolare senza fenomeni di rilievo da segnalare.

La giornata di martedì trascorrerà sulla nostra regione con cieli sereni o poco nuvolosi dappertutto, nuvolosità più compatta potrà farsi strada a partire dalla serata, ma senza alcun fenomeno al seguito.

Il campo termico risulterà stazionario nei valori notturni ed in lieve aumento nei valori diurni.

I termometri minimi si attesteranno fra i 2/3°C delle zone prossime alle coste ai -1/0 delle aree collinari ai -6/-3 delle zone montuose, minime negative a doppia cifra si registreranno nelle vallate o conche meno esposte sui nostri monti, i valori massimi saranno compresi fra i 9/10°C del medio Adriatico ai 3/8°C del resto del territorio regionale, la ventilazione risulterà debole variabile.

Nel ringraziarVi per l'attenzione vi do appuntamento a domani.

A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO