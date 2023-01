SAN NICOLÒ / TERREMOTO NEL COMITATO DOPO IL NOSTRO PODCAST, DI FERDINANDO SI DIMETTE MA, PER DIFENDERE IL SINDACO…ELENCA SOLO PROMESSE E CANTIERI ELETTORALI

Gli strascichi del nostro primo podcast, quello dedicato a San Nicolò, e a “tutto quello che non è stato fatto” (GUARDALO QUI) continuano a produrre effetti. Poche ore fa, con un lungo post sui social, che segue un acceso scambio di “vocali”, Simone Di Ferdinando si è dimesso da componente e responsabile del servizio u.r.p. del Comitato di Frazione. Motivi? “…la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la conferenza stampa (non era una conferenza stampa, ma un’intervista esclusiva per Certastampa ndr) organizzata dal nostro portavoce a me sconosciuta ( anche se lui dice di avermelo comunicato ) e di contenuti secondo il mio parere inesatti”. E sui “contenuti inesatti” che elenca, Di Ferdinando in realtà conferma esattamente quello che il Comitato segnalava, ovvero che dal Comune, oltre alle promesse, San Nicolò ha avuto poco o nulla. Scrive, infatti, il dimissionario: “…1) il sindaco a nostra chiamata si è reso sempre disponibile .2) i lavori del parchetto piazza progresso il cantiere verrà aperto il 15 febbraio .3) il campetto dietro la scuola Giovanni XXIII sono stati affidati i lavori .4) il progetto con fondi pnrr dell'area pro loco stanno andando a Gara 5) l'asfalto ciclopedonale e stato approvato e appaltato e non appena le condizioni meteo lo permettono partiranno i lavori”.

Appunto, neanche un lavoro finito. Ma tanti “faremo” che, ma Di Ferdinando non lo coglie (o non vuole cogliere) dopo quattro anni di amministrazione D’Alberto… arrivano in campagna elettorale. A tre mesi dal voto.