SANITA' / POLIAMBULATORIO DI CELLINO ATTANASIO, PEPE: "REGIONE LATITANTE, QUANDO LO APRE?". INVECE A CASTEL CASTAGNA...

Per un poliambulatorio ancora chiuso, quello nel Comune di Cellino Attanasio, sui cui tempi di apertura e messa in funzione ci sarà oggi un'interpellanza all'Emiciclio da parte del vice capogruppo PD in Consiglio regionale, Dino Pepe, ce ne'è uno che apre. E' il poliambulatorio di Castel Castagna che, al contrario di quello di Cellino, è pronto a funzionare davvero. Pronto da oltre un anno in realtà, con tanto di strumentazioni ed attrezzature già in sede, finalmente vedrà l'apertura. Domani mattina la Asl, nella figura del responsabile del Distretto sanitario di Montorio al Vomano (da cui "dipenderà" il centro), effettuerà un definitivo sopralluogo. La vera buona notizia è che, quindi, la Asl di Teramo ha recuperato le risorse umane indispensabili per poterlo far aprire: sei medici hanno dato la loro disponibilità e almeno inizialmente saranno due gli infermieri assegnati al presidio che, una volta a settimana, attiverà il tanto atteso centro prelievi a servizio di tutta la vallata. Non solo, l'obiettivo a breve termine è quello di far ruotare alcuni medici specialistici: un cardiologo, un ortopedico e così via. Un risultato atteso dai residenti non solo di Castel Castagna ma anche da chi abita negli altri Comuni della Valle Siciliana che, in questo modo, eviteranno di doversi recare o a Montorio o a Teramo per usufruire dei principali servizi sanitari. Con un risparmio di tempo per gli utenti e con una alleggerimento delle attese nei centri principali. Il pensiero va in primis alle persone più anziane, chiaramente. Un servizio sanitario di prossimità vero e proprio quello che partirà con l'inaugurazione attesa per febbraio a Castel Castagna. Resta, purtroppo, ad oggi il neo del poliambulatorio di Cellino Attanasio più volte denunciato anche dal sindaco Del Papa e per il quale il consigliere regionale Pepe denuncia senza giri di parole: "I ritardi e la burocrazia che lo tiene bloccato nonostante sia pronto rappresentano l'emblema di una Politica sanitaria regionale completamente assente e che, solo sulla carta, professa la volontà di investire sulla sanità territoriale ma in realtà mantiene chiusi e non funzionanti importanti strutture, come appunto quella teramana nel Comune di Cellino Attanasio. Che intenzioni ha l'assessore Verì? Ha intenzione di continuare la sua latitanza su queste problematiche", si chiede e chiede il consigliere Pepe. Oggi in Consiglio regionale, alle 11, a Pescara, dovrà arrivare la risposta dell'assessore alla Sanità. Intanto, domani sarà la volta dell'attesa nomina del nuovo Presidente della V Commissione Sanità regionale: chi la spunterà, dopo che Quaglieri ha lasciato l'incarico per diventare Assessore? Fratelli d'Italia rivendica il rapporto 1:1, esce uno dei suoi-nomina per uno dei suoi. Forza Italia sponsorizza Mauro Febbo.