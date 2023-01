SETTIMO RINVIO PER IL CONCORSO DEI VIGILI URBANI… PERCHÉ “BISOGNA FARE IN FRETTA”

Desiderata, annunci e promesse a parte sul fronte nuovo personale della Polizia Municipale di Teramo, di vero ad oggi c'è l'ennesimo rinvio delle prove per il concorso per assumere i due nuovi vigili urbani. I due che sicuro verranno assunti ma sempre che le prove si inizino a fare. Ma per ora a quanto si legge sull'albo pretorio non ci si riesce. Neanche oggi i 138 che si sono candidati al concorso che il Comune di Teramo ha pubblicato quasi un anno fa, a marzo 2022, hanno trovato l'atteso "diario delle prove". Tutto rinviato al 28 febbraio 2023. Ma questo rinvio, sia chiaro, è il settimo consecutivo. Di mese in mese, il diario delle prove non esce. E niente prove, niente selezione, niente assunzione dei due soli nuovi vigili urbani per il comandante Zaina. Tutto rinviato...per la settima volta consecutiva. Eppure, nella conferenza stampa di bilancio, il sindaco auto-delegato alla Municipale aveva garantito che c'è il massimo impegno dell'amministrazione per garantire nuove assunzioni, posto che servirebbero non meno di 10 nuovi agenti e un vice comandante. Ma se neanche si convocano le prove per il concorso per assumere i primi due vigili urbani...come si fa? Chissà se il 28 febbraio sarà la volta giusta...