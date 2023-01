BADANTE RUBA UN GIOIELLO AD UNA FAMIGLIA TERAMANA E LO VENDE AL COMPRO ORO PER 500 EURO

I Carabinieri della Stazione di Teramo, hanno denunciato una badante per furto. La donna in servizio in una casa teramana si era appropriata di un gioiello che aveva portato a un compro oro della città dove lo aveva ceduto per la somma di euro 500. Il bene è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario. I Carabinieri del Radiomobile di Teramo hanno denunciato un uomo per furto. Lo stesso all’interno di un supermercato si era appropriato di merce per un valore di oltre 150 euro senza passare a pagare dalla cassa. I Carabinieri, avvisati dal proprietario, lo hanno bloccavano e hanno recuperato l’intera refurtiva