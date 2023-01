SPACCIAVA KETAMINA IN UN PARCO PUBBLICO TERAMANO, DENUNCIATO. FERMATI ANCHE TRE UBRIACHI ALLA GUIDA

I Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile di Teramo hanno denunciato un uomo per spaccio di stupefacenti. E' stato sorpreso in un parco pubblico mentre cedeva una dose di “Ketamina” ad un teramano. La successiva perquisizione dello spacciatore permetteva di rinvenire un altro grammo di ketamina ed uno di eroina. Per l’acquirente è scattata la segnalazione alla Prefettura di Teramo quale assuntore di stupefacenti;

Nel corso del controllo alla circolazione stradale i Carabinieri hanno sorpreso tre persone che pur avendo fatto uso di alcolici si erano messi alla guida dei propri mezzi, per tutti è scattata la denuncia per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche.