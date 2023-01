VIDEO - PROVINCIA / "VICE" COSTANTINI, SUPER-ASSESSORE LUZII E DELEGHE PESANTI PER...PILOTTI

E' al secondo giorno da presidente e al suo primo operativo in via Milli per conoscere i dipendenti e girare gli uffici dell'ente, per Camillo D'Angelo. Ma sono giorni anche di scelte importanti visto che ha deciso di ufficializzare le deleghe e la vicepresidenza entro e non oltre la giornata di venerdì. Se la vicepresidenza andrà alla Lega di Jwan Costantini che ha di fatto spinto D'Angelo verso la vittoria, un riconoscimento importante con la delega alla viabilità andrà all'unico consigliere provinciale del Comune di Teramo, ossia Luca Pilotti. "Sto concludendo in queste ore le consultazioni, voglio chiudere il cerchio il prima possibile per avere una squadra al lavoro per il territorio provinciale", dichiara D'Angelo indicando la giornata di venerdì quale giornata utile per ufficializzare le deleghe. La vice presidenza a Jwan Costantini sembra quasi d'obbligo visto che il peso specifico verso la volata con sorpasso su Piccioni è arrivata proprio dal sindaco giuliese e coordinatore provinciale della Lega. "Voglio coinvolgere tutti coloro che siedono in Consiglio" dice D'Angelo, sapendo di non avere una maggioranza numerica in tasca, rispondendo affermativamente alla domanda sul riconoscimento possibile per il Comune di Teramo che, su spinta del sindaco D'Alberto, ha portato la maggioranza e il Pd consiliare (anche se non tutto) a votare per lui: "Sicuramente il Comune di Teramo ha avuto un ruolo determinante e ringrazio chi ha votato per me, sia in maggioranza sia in minoranza. Per questo, si, ci sarà una delega anche importante per il consigliere Luca Pilotti". Si parla della delega alla Viabilità (condizionata, qualora fosse così, dalla permanenza in Consiglio: se Pilotti non dovesse ricandidarsi al Comune, automaticamente decadrebbe da via Milli e quindi la delega sarebbe davvero a tempo). Italia Viva a secco? Non conta solo la vice presidenza a quanto pare visto che sarebbe già passato il messaggio: meglio allargare. Tradotto, appesantire le deleghe del consigliere provinciale di Italia Viva, Giovanni Luzii pronto a essere un super-assessore. "Io farò le mie proposte perchè ritengo che si debba sdoganare un nuovo corso qui in Provincia, dove tutti insieme si governa per il bene della collettività e dei territori", conclude il neo presidente. Lui propone, da vedere chi accetterà. Ma la fibrillazione in Consiglio provinciale comunque già si percepisce, nonostante le note "distensive" sortite nella giornata di ieri.

