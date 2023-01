MONTICELLI (ITALIA VIVA) "RIAPRE" AD AZIONE PER REGIONALI E AMMINISTRATIVE

"La battaglia politica è stata fatta, si è chiusa con l'elezione del presidente in Provincia. Ora si deve guardare avanti, dobbiamo lavorare per ricompattarci anche in vista delle Regionali e delle varie Amministrative. Riprendiamo questo cammino..." Luciano Monticelli, coordinatore provinciale di Italia Viva, si riferisce ad Azione dell'unico parlamentare eletto Sottanelli che, domenica, ha portato il candidato presidente Piccioni e non quel D'Angelo sempre sostenuto da Italia Viva e poi eletto. Apre, Monticelli, su Teramo "dove resta chiara la nostra posizione e il lavoro che stiamo avviando con serietà e trasparenza" con la candidatura a sindaco di Maria Cristina Marroni.