IMPONEVA ALLA MOGLIE UNA “MEDIA SESSUALE MENSILE”, MARITO TERAMANO A PROCESSO

Storie di un tempo diverso, forse di un mondo diverso, certo di una diversa civiltà, quelle rievocate nel rinvio a giudizio di un poco più che quarantenne teramano, che sottoponeva sua moglie ad una serie di violenze psicologiche, tani da spingerla a tentare il suicidio. Violenze che andavano dall’imposizione del taglio di capelli a quella del vestito, dall’insulto costante alla mortificazione perenne. Fino alla “conta” dei rapporti sessuali. L’uomo, secondo l’accusa, segnava le date dell’intimità, minacciando la donna di trovarsi un’amante se non avessero mantenuto una certa “media sessuale”. Ovviamente, alla vittima di questo “marito padrone” era negata la possibilità di avere denaro proprio da gestire, perché era sempre e solo lui, il “capofamiglia” ad avere accesso al conto. Alla fine, lei non ce l’ha fatta più, ha tentato il suicidio, fortunatamente non riuscendoci, ma trovando poi la forza di separarsi e di denunciare quello che oggi è il suo ex marito, che va a processo per maltrattamenti.