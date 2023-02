IMPRENDITORE TERAMANO RAPINATO IN CASA DA CINQUE UOMINI INCAPPUCCIATI

Sarebbero entrati nella villa di un imprenditore del Teramano dalla finestra sul giardino, i cinque rapinatori, incappucciati, che l’hanno rapinato. È successo in un Comune della Val Vibrata. L’uomo, ultra settantenne, stava guardando la televisione in salone quando, in una tranquillissima serata, si è ritrovato faccia a faccia con cinque rapinatori, che lo minacciavano anche con una pistola. In casa, oltre all’anziano, c’era solo una collaboratrice domestica. I cinque, che parlavano con accento straniero, hanno preso soldi e oggetti di valore, ovvero quasi duemila euro in contanti e un paio di orologi di marca, poi si sono dati alla fuga.