FOTO/ I RAGAZZI DEL DI POPPA-ROZZI SONO STATI SELEZIONATI PER PARTECIPARE AL GEF, IL FESTIVAL MONDIALE DELLA CREATIVITA'

Canto, danza classica e moderna, ginnastica, musical, teatro, cinema, moda. Studenti provenienti dalle scuole di diverse nazioni si sfideranno a Sanremo dal 3 al 6 maggio prossimo in una competizione unica nel suo genere, promossa dal Comune di Sanremo e che vanta il prestigioso patrocinio di Unicef, Coni, Istituto di Diritti Umanitari di Sanremo e Regione Liguria.

Si stanno già riscaldando i motori anche per l'edizione 2023 di 'SanremoJunior', il concorso interno al Gef, che premia i cantanti solisti dai 6 ai 15 anni reduci dalle selezioni effettuate nei Paesi d'origine.

A Teramo ai nastri di partenza c'è il dinamico istituto Di Poppa-Rozzi ,che grazie alla professoressa Paola Salvatore, ha avviato ieri le prove con i fantastici ragazzi che frequentano la scuola sempre con grande passione.

«Abbiamo superato la prima selezione al festival mondiale della creatività del mondo della scuola attraverso il progetto cartaceo, adesso stiamo preparando la coreografia che vedrà coinvolti tutti i ragazzi che hanno voluto aderire al progetto: più o meno bravi, ma con una grande passione - racconta l'insegnante - Al progetto parteciperanno anche due ragazzi diversamente abili per l' inclusione, che appunto contraddistingue il Di Poppa-Rozzi. Il Di Poppa-Rozzi è una scuola Polo per l'inclusione. Per le coreografie ci sta aiutando una ballerina, Cristina Tritella, titolare di una scuola di danza di Teramo“.

La Salvatore continua: "Siamo stati selezionati per partecipare al festival mondiale della creatività del mondo della scuola. È stato approvato il progetto cartaceo, adesso dobbiamo inviare la coreografa entro febbraio. Se va tutto bene, dal 3 al 6 maggio saremo sul palco dell'Ariston"

Non rimane che fare gli auguri per una splendida partecipazione ed affermazione a questi ragazzi affinchè Teramo parli sempre di più della sua città, della scuola e dei suoi abitanti.