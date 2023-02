PD / SI E' COSTITUITO IL COMITATO "TERAMO PER BONACCINI". PRIMARIE DOMENICA 26 FEBBRAIO

Si è costituito il comitato Teramo per BONACCINI: Energia Popolare per il Partito Democratico, cui hanno già aderito i seguenti amministratori, dirigenti e simpatizzanti:

Manola Di Pasquale ( presidente regionale PD), Sandro Mariani (consigliere regionale), Dino Pepe ( consigliere regionale), Vincenzo D’Ercole (Sindaco di Castiglione Messer Raimondo), Nicola Salini (consigliere comunale Penna Sant’Andrea), Alberto Dell’Orletta (vice sindaco di Pineto), Catiuscia Cacciatori ( sindaco di Arsita), Ezio Di Colli (consigliere comunale di Notaresco), Cesare Zippilli (industriale di Atri), Alfonso Prosperi ( consigliere comunale di Atri), Giuseppe Capriotti (consigliere Comunale di Martinsicuro), Luca Lattanzi (consigliere provinciale), Giuseppe D’Alonzo (funzionario Vigili del Fuoco - Crognaleto), Alberto Melarangelo (presidente del Consiglio comunale di Teramo), Alberto D’Alberto (avvocato di Colledara), Maria Letizia Fatigati (dirigente Scolastico - Teramo), Loredana Di Giampaolo (dirigente scolastico di Teramo), Duilio Divisi (primario Ospedale di Teramo), Marilù Trivellizzi ( Isola Del Gran Sasso ), Antonio Vignola (Pineto), Simone Aloisi (Roseto degli Abruzzi), Antonio Maietta (architetto di Teramo), Sabrina Leone (dirigente Poste Bisenti), Gelsomina Marsilii ( avvocato di Teramo), Stefano Gennarelli (commercialista - Teramo), Sabrina Di Furia (Avvocato – Roseto degli Abruzzi), Emanuela Candelori (commercialista - Roseto degli Abruzzi), Luciano Scaramazza (avvocato - Teramo), Pierluigi Babbicola (funzionario pubblico), Sabrina Pavone (imprenditrice – Pineto ), Matteo Di Vincenzo (direttore azienda privata Teramo), Graziano Di Pasquale (operaio Teramo), Antonella Di Matteo (insegnante – Teramo), Fabrizio Maggi (operaio Teramo), Fabio Foglia (Martinsicuro) e molti altri.Teramo per BONACCINI: Energia Popolare per il Partito Democratico è un comitato aperto cui potranno liberamente aderire tutti coloro che avvertono l’esigenza di un grande Partito Democratico che sia davvero tra le persone, nei luoghi di lavoro e nelle fabbriche, nei luoghi di studio, di cura ed assistenza, nelle piazze e nei mercati. Un partito che sia dove si fa ricerca e innovazione, ma anche dove si produce cultura, si pratica sport, si difende l’ambiente e si tutelano i diritti.

Stefano Bonaccini sintetizza la forza delle idee con l’autorevolezza e la concretezza, e serve ad un partito che non vuole più essere autoreferenziale, un luogo chiuso in cui prevalgono le ambizioni personali e le logiche correntizie a discapito della progettualità politica e delle discussioni, che superi dunque le problematiche che in questi anni hanno fatto allontanare milioni di elettrici ed elettori.

Un PD, quindi, che torni ad aprirsi alla società civile, che accolga nuove energie, che sappia cogliere il cambiamento, che guardi al futuro, all’ambiente, ai valori e ai diritti delle persone e alle sfide che ci attendono.Vi aspettiamo alle primarie degli iscritti che si svolgeranno nei circoli territoriali tra il 3 e il 12 febbraio 2023 e alle primarie aperte che si svolgeranno domenica 26 febbraio 2023.Manola Di Pasquale

