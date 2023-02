SLOT SCOLLEGATE DALLA RETE SEQUESTRATE IN UN BAR DEL TERAMANO

I Finanzieri della Tenenza di Nereto, unitamente a funzionari dell’Ufficio Monopoli di Pescara, nell’azione a contrasto del gioco illegale, hanno sottoposto a sequestro amministrativo 3 videopoker in un esercizio commerciale aperto al pubblico,un bar, a Sant’Egidio alla Vibrata . Il servizio è frutto di una preliminare e mirata attività investigativa, svolta anche attraverso ricognizione occulta dei luoghi e appostamenti diretti, che ha permesso di rilevare, in una sala secondaria dell’esercizio, non visibile dall’esterno, la presenza di slot funzionanti prive dei necessari titoli autorizzatori e non collegate alla rete telematica ADM. Unitamente agli apparecchi sono state sottoposte a sequestro le somme di denaro rinvenute negli stessi, che sono state versate sull’apposito conto corrente postale intestato al Fondo Unico Giustizia. Nei prossimi giorni saranno elevate le relative contestazioni ai responsabili degli illeciti e si procederà alla quantificazione dell’imposta evasa