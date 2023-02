NAVARRA (ENTE PARCO): "IL MONDO AMBIENTALISTA OGGI E' SEMPRE PIU' RIPIEGATO SU SE STESSO"

"Amazzonia e Aree protette, valore fondamentale e sfide per la tutela dei loro diritti ecologici". Ha visto la partecipazione di due giudici federali brasiliani l'evento organizzato all'Università di Teramo (sala delle lauree del Polo Spaventa) nell'ambito del Corso di dottorato GIASDI, per approfondire e dibattere non solo delle norme che tutelano le aree protette anche in Abruzzo ma per comprendere le dinamiche di uno sviluppo sostenibile ad esse correlato. Una presenza importante quella del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, col suo presidente Tommaso Navarra, per continuare a tenere accesi i riflettori sull'importanza della ricaduta che ha la presenza delle aree protette abruzzesi per l'intero Centro-Italia, tenendo sempre al centro l'esistenza di un sistema privilegiato che mette in relazione ambiente e comunità locali, economia e turismo, presente e futuro. Certo, il ruolo decisivo nel definire e concretizzare giuste strategie e valide pratiche resta in campo alla Politica e alle Istituzioni chiamate a compiere scelte coraggiose e che tutelino il patrimonio ambientale a disposizione. Ma la sensibilità r "Prima vedevo un movimento molto attivo, con una pluralità di associazioni molto molto fecondamente rinnovate...Adesso il mondo ambientalista lo vedo un pò ripiegato su se stesso. E' passarto il concetto culturale in questi anni, legato all'Ambiente, ma forse oggi c'è meno entusiasmo e questo porta ad una condivisione più formale e non più empaticamente di presenza e di azione. Traslato: facciamo tutti la differenziata ma ogni anno la facciamo sempre un pò più male..." commenta Navarra. Per la serie, studiamo tutti ma ci applichiamo poco.