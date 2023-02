SANITA' / V COMMISSIONE, LA PRESIDENZA RESTA A FRATELLI D'ITALIA

Dopo quanto accaduto a livello teramano, con la spaccatura al voto per il presidente della Provincia di Teramo, si ipotizzava qualche riflesso in casa-Regione in occasione della nomina del nuovo Presidente della V Commissione, quella che si occupa della Sanità abruzzese. Ma nulla è accaduto che non fosse già nell'aria. Nessun "rimpastino", come era stato paventato da qualcuno. Fratelli d'Italia resta saldamente alla presidenza della Commissione consiliare “Salute, sicurezza sociale, cultura, formazione e lavoro”. Per un ex presidente FdI, l'oggi assessore Mario Quaglieri, c'è un nuovo presidente FdI, il consigliere regionale Leonardo D'Addazio. La nomina del nuovo presidente è andata...liscia. La sua nomina, infatti, è avvenuta all'unanimità. I restanti membri dell’ufficio di presidenza rimangono invariati: Francesco Taglieri, vicepresidente e Simone Angelosante, segretario