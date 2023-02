PREVISIONI PER DOMANI IN ABRUZZO, CIELO SERENO O POCO NUVOLOSO

Carissimi amici della rubrica meteo "Che Tempo Fa?" buon pomeriggio e ben ritrovati, anche nella giornata di domani un campo di alta pressione proteggerà la nostra penisola e la nostra regione dalle perturbazioni atlantiche, questo tipo di tempo si manifesterá almeno sino al prossimo fine settimana, prima di un possibile stravolgimento del tempo che avverrebbe all'inizio della prossima settimana, a tal riguardo avrò modo di parlarne nei prossimi aggiornamenti.

In dettaglio sulla nostra regione il tempo dei prossimi giorni ed in generale per la giornata di giovedì 2 febbraio sarà caratterizzato dal cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, notte tempo possibile formazione di foschie o da alcuni banchi di nebbia, locali brinate nelle pianure e conche meno esposte, forti ghiacciate negli altopiani delle nostre zone montane dove si registreranno temperature minime negative a doppia cifra.

Il campo termico è previsto in lieve ed ulteriore aumento nei valori massimi stazionarie i valori notturni.

I valori saranno compresi fra i 4/5°C delle zone prossime alle coste ai 0/1°C nelle vallate e zone collinari e fra i -5/-2°C sui rilievi montuosi, le temperature del giorno saranno comprese fra i 10/11°C del medio Adriatico ed i 5/9°C delle restanti aree regionali, la ventilazione risulterà debole occidentale.

Per oggi è tutto vi do appuntamento a domani con le previsioni per venerdì.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO