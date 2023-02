QUESTA SERA A FILE SU R+ LA STRAORDINARIA STORIA DI UN SANTO E DEI DUE ABRUZZESI CHE L'AIUTARONO A REALIZZARE LA SUA "OPERA GRANDE"



Puntata davvero particolare, quella di stasera, per FILE, il settimanale di Fatti Inchieste Luoghi Eventi della webtv R+, in streaming su www.rpiunews.it. Una puntata che ospita una testimonianza eccezionale, quella di un uomo che, da bambino, ebbe la fortuna di condividere il suo tempo con quello di un Santo, Padre Pio, tanto da ricevere la prima comunione proprio dalle mani del frate di Pietrelcina. Quel bambino, che oggi ha 87 anni, fu anche protagonista diretto di un capitolo della nostra storia fino a poche settimane fa rimasto segreto, quello che rievoca i giorni della fondazione dell’ospedale che proprio Padre Pio volle costruire a San Giovanni Rotondo. Una fondazione che non sarebbe stata possibile senza il padre di quel bambino e un colto signore di Atri, che fu filosofo, poeta, scrittore, poeta e primo Sindaco della città. Si chiamava Giuseppe Verdecchia e quella che ascolterete stasera è, a modo suo, anche la storia di un miracolo fatto da due uomini, per aiutare un uomo che i miracoli li faceva davvero a realizzare la sua "Opera grande"



