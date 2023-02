FOTO-VIDEO/ UN SIMULATORE ALL'ISTITUTO PASCAL-COMI-FORTI PER UN PROGETTO INNOVATIVO SULLA GUIDA SICURA

L'istituto Pascal-Comi-Forti (diretto da Caterina Provvisiero) in prima fila oggi per la sicurezza stradale in collaborazione con l'Aci di Teramo. Messo a disposione un simulatore per la guida consapevole del mezzo che deve avvenire sempre in piena sicurezza e senza distrazioni. Oggi i ragazzi hanno riempito l'auditorium per saperne di più visto che tra qualche anno avranno accesso alla patente di guida.

