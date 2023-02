VIDEO/ CARO BOLLETTE, LE FABBRICHE NON ACCENDONO I RISCALDAMENTI E I LAVORATORI SI AMMALANO, LA CISL SCRIVE AL PREFETTO E ALL'ISPETTORATO DEL LAVORO

Il rincaro delle bollette lo pagano i lavoratori costretti a subire il freddo e a lavorare in condizioni difficili. Per risparmiare il riscaldamento i lavoratori si ammalano con bronchiti e febbre e l'Inps deve pagare. Un cane che si morde la coda. Ci sono aziende che non accendono i riscaldamenti neppure per poche ore. "Andassero a risparmiare altrove- denuncia Marco Boccanera della Cisl - Scriveremo al Prefetto e all'ispettorato del lavoro perchè non si puo' entrare in fabbrica con queste temperature".

