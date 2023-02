CERIMONIA DI GIURAMENTO INDIVIDUALE NELLA CASERMA COSTANTINI DELLA GUARDIA DI FINANZA

Nella Caserma “Andrea Costantini”, sede del Comando Provinciale di Teramo,

ha avuto luogo, questa mattina, la cerimonia del giuramento individuale di fedeltà alla Repubblica Italiana di un Ufficiale della

riserva di complemento (in congedo), di quattro Ispettori, di dodici Sovrintendenti neo promossi nel nuovo

grado, nonché di quattro Finanzieri al primo incarico, tutti in servizio presso i Reparti dipendenti.

Davanti alla Bandiera Italiana e al Comandante Provinciale, Col. t. ST Fabrizio Chirico, hanno prestato solenne

giuramento, rinnovando il proprio impegno all’osservanza della Costituzione e delle leggi e all’adempimento,

con disciplina e onore, dei doveri derivanti dallo status di militari per la difesa della Patria e la salvaguardia delle

libere Istituzioni, il Sottotenente Ris. Cosimo TALAMO, gli Ispettori Andrea LIBETTA, Pasquale AMODIO,

Leonardo DAMIANO ed Emiliano FEDERICO, i Sovrintendenti Giuseppe BARILE, Fabio DI LUDOVICO,

Vito GADALETA, Giuseppe CERASI, Ennio ANTONIAZZI, Gianluca COCCIA, Giacomo FILIPPONI,

Angelo DI TINCO, Vincenzo FARINOLA, Luigi CHIARULLI, Nicandro RUSSO, Domenico GIANCOLA e i

Finanzieri Michele BISCEGLIA, Antonio POTENZA, Angelo ROLLO e Giovanni DI MARTINO.

Nel corso della cerimonia, il Comandante Provinciale ha sottolineato che, con il nuovo giuramento di fedeltà alla

Repubblica e ai principi di disciplina e onore, i neo-promossi rinnovano in maniera più fervida e sostanziale

l’adesione all’insieme dei valori più profondi racchiusi nel patrimonio etico del Corpo, per proseguire con nuovo

slancio nelle attività di servizio a tutela dei cittadini, delle Istituzioni e dell’economia legale.