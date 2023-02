CAMBIA CORSIA E SI SCONTRA CON QUATTRO AUTO

Questa mattina si è verificato un incidente stradale che, apparentemente, ha causato solo danni lievi ad alcune delle persone coinvolte.

Attorno alle ore 9:15, in via Don Primo Mazzolari, una Fiat Punto, con alla guida un anziano, per cause in corso di accertamento, ha invaso la corsia opposta di marcia travolgendo quattro autovetture. Il sinistro ha causato 2 feriti, le cui condizioni non risultano essere gravi. Inevitabilmente, il traffico ha subito alcuni disagi che si sono protratti per circa un'ora.

Per i rilievi, sul posto è intervenuta la Polizia Locale la quale ha provveduto, oltre alle valutazioni connesse al sinistro, a ripristinare le condizioni di sicurezza della strada e quindi a favorire il più celere ritorno alla normalità del traffico veicolare.