AL VIA NUOVI ASFALTI A PINETO E NELLE FRAZIONI

PINETO - Partirà a breve una nuova trance di asfalti per il paese e frazioni. La giunta ha infatti vagliato recentemente un intervento di lavori di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi per un importo complessivo di 250mila euro. Si tratta per lo più di recuperi asfalti demoliti dalle radici di pino. Una prosecuzione d’opera iniziata lo scorso mese di settembre. Ma quali saranno questa volta i nuovi punti di intervento? Da uno screening effettuato dal settore lavori pubblici, in collaborazione con l’assessorato omonimo, si interverrà a macchia in tutto il territorio. Si parla in delibera dell’area prospicente la scuola dell’infanzia di Via Filiani, l’angolo di Via Da Vinci, Via Russia di Santa Maria a Valle, Via Enaudi e Via Leopardi del quartiere dei poeti, Via Acquario, Via Tremiti, Via Orsa Minore, Via Trilussa ed infine la parte sud di Piazza Diaz (la piazza del mercato alimentare per intenderci). Ma il dato più interessante è che, dopo decenni di attesa, sarà finalmente ristrutturato il marciapiedi del ponte sul Calvano che congiunge Via D’Annunzio a Via De Titta. Saranno infine eseguiti una serie di abbattimenti di barriere architettoniche, dunque scivoli per portatori di handicap in molte zone ancora sprovviste nei marciapiedi. L’intervento sommariamente potrebbe iniziare, data l’urgenza, nelle prossime settimane. Sembra dunque che l’ingresso dei grillini abbia dato una forte scossa a questa giunta fino ad un anno fa sopita nei meandri del palazzo. Va detto che Filippo Da Fiume, attuale assessore al bilancio, è un ottimo analista di bilancio (già responsabile finziario di una nota multinazionale del posto) e forse avrà aiutato il gruppo nell’analisi delle casse comunali.

MAURO DI CONCETTO