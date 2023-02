PREVISIONI PER L'ABRUZZO DI VENERDI 3 FEBBRAIO, C'E' L'ALTA PRESSIONE

Buonasera a tutti, anche la giornata di domani venerdì 3 febbraio, trascorrerà all'insegna dell' alta pressione sulla nostra regione, i cieli risulteranno sereno o poco nuvolosi, con locali stratificazioni di passaggio fra il pomeriggio e la sera ma senza fenomeni da segnalare.

Notte tempo e primo mattino, possibili foschie nelle vallate o conche meno esposte, locali brinate in pianura e gelate nelle aree più interne della regione.

Il campo termico notturno si attesterà fra i 4/5°C del medio Adriatico ai 0/2°C delle zone collinari ai -3/-1°C delle zone montane, i termometri diurni saranno compresi fra i 12/13°C delle aree costiere ai 7/10°C sulle restanti aree regionali, la ventilazione risulterà debole variabile.

A domani per le previsioni per sabato.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO