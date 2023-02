SABATO A TERAMO LA MANIFESTAZIONE "UNITI PER IL REDDITO"

SABATO 4 FEBBRAIO TERAMO - DIFENDIAMO IL REDDITO DI CITTADINANZA

Il reddito di cittadinanza si è mostrato uno strumento decisamente insufficiente se finalizzato, come nelle intenzioni di chi lo ha proposto, all'abolizione della povertá.

Ha mostrato però un'altra faccia, non sappiamo quanto prevista dall'assemblea che lo ha approvato: si è rivelato un mezzo di difesa delle classi lavoratrici.

Quanti ragazze e i ragazzi hanno potuto finalmente dire no al padrone che offriva paghe da fame per la stagione estiva? Quanti si sono potuti svicolare per qualche tempo dalla precarietá dei contratti e tempo determinato e magari guardarsi intorno in cerca di stabilità con qualche soldo in tasca?

La risposta è semplice: milioni!

Se la classe dirigente sta muovendo guerra al reddito di cittadinanza è per questo motivo, per muovere guerra alla classe meno abbiente, ai lavoratori e le lavoratrici precarie, i disoccupati, l'esercito industriale di riserva, manodopera a basso costo che deve rimanere nella povertà cosí da essere piú facilmente ricattabile.

Davanti all’attacco del governo Meloni a questo strumento che impedisce a molti di non dover elemosinare o entrare nel circuito della criminalità, sta a noi difendere il reddito di cittadinanza, non per fossilizzarci su un mezzo che abbiamo giá detto insufficiente, ma per difendere uno strumento di redistribuzione del reddito che aiuta la classe lavoratrice contro il capitale.

In parlamento nessuna forza politica presente difende i diritti dei lavoratori, dei precari e dei disoccupati: tutti i partiti difendono la classe padronale!

Siamo noi a dover difendere i nostri diritti.

Sabato 4 febbraio LA CASA DEL POPOLO di Teramo aderisce alla campagna UNITI PER IL REDDITO dando appuntamento a tutte e tutti alle ore 18 in corso San Giorgio.