I LETTORI CI SCRIVONO / PERCHE' NESSUNO INTERVIENE DAVANTI E DIETRO ALLA NOE' LUCIDI?



SEGNALAZIONE 1



Gentile Direttore,

sono costretta di nuovo a ricorrere alla vostra collaborazione per segnalare il comportamento “selvaggio” della scuola Noè Lucidi.

Dopo la mia precedente, analoga, segnalazione ( dicembre 2019) la scuola ha corretto la sua condotta: i bidoni dei rifiuti sono stati posizionati nel cortile della scuola con relativo ritiro dell’immondizia da parte della TeAm, sempre all’interno, come peraltro avvenuto negli anni passati.

Da diverse settimane, questa istituzione ha ricominciato impunemente ad infischiarsene delle regole della raccolta differenziata ed è tornata ad esporre, giornalmente, qualsiasi tipo di rifiuto, con l’ abbandono dei bidoni vuoti sulla via pubblica, contravvenendo alle regole comunali che raccomandano il rispetto dei giorni di raccolta e il puntuale ritiro dei mastelli (in questo caso enormi contenitori).

Naturalmente nessun vigile ha provveduto a controllare e a sanzionare tale violazione del regolamento che disciplina la raccolta differenziata.

Con tale arrogante e prepotente gestione dell’immondizia, la Scuola Noè Lucidi, invece di dare il buon esempio , si dimostra irrispettosa del decoro della città e dell’igiene pubblica, costringendo me, che abito di fronte, a due passi, a subire ogni giorno feriale e festivo, questo indecente e vergognoso spettacolo.

Liana Lisciani Petrini



Certastampa aggiunge che: appare invero strano il fatto che la TeAm, che pure ha recentemente investito nella comunicazione ben 15mila euro, non comunichi alla scuola che questo comportamento non è adeguato. Eppure, un ufficio comunicazione con tanto di supporto esterno, dovrebbe poter trovare il tempo di comunicare una cosa così evidente, no?



SEGNALAZIONE 2



Cara certastampa, nonostante la mia denuncia, da madre di un bambino che gioca in quel parco, nulla è cambiato nei guardini di Porta Madonna: pietre, sassi, pezzi di cordolo e mattonelle spaccate sono ancora tutte lì. Che si aspetta?



Certastampa aggiunge che: appare invero strano il fatto che il Nucleo Antidegrado dei Vigili Urbani, che pure ha recentemente scoperto scandali memoriabili, non intervenga nel guardino per la rimozione dei materiali che potrebbero costituire un pericolo per i bambini. Eppure, un Nucleo Antidegrado, dovrebbe poter trovare il tempo di intervenire su una cosa così evidente, no?