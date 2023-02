OPERAZIONE DEI CARABINIERI SULLA COSTA, SEQUESTRATA DROGA E AUTO, ARRESTATI SPACCIATORI E LADRi, DENUNCIATI UBRIACHI ALLA GUIDA E AUTOMOBILISTI VIOLENTI

I Carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica hanno setacciato il territorio costiero e collinare di competenza con lo scopo di prevenire e reprimere i reati in genere con particolare attenzione per quelli contro il patrimonio.

Il dispositivo, costituito da Carabinieri delle Stazioni e del Nucleo Radiomobile nonché militari in abiti civili, ha attenzionato in particolare il litorale da Martinsicuro a Alba Adriatica e ponendo particolare attenzione alle zone residenziali, industriali e produttive insistenti in Val Vibrata.

Sono state inoltre presidiate le principali arterie stradali del territorio; vigilati gli obiettivi sensibili quali banche, uffici postali, gioiellerie etc; ispezionati gli esercizi pubblici; verificata la corretta esecuzione delle prescrizioni imposte dall’A.G. agli arrestati domiciliari e ai soggetti sottoposti a misure di sicurezza e/o prevenzione.

Nel corso delle attività sono stati eseguiti vari arresti e denunce a piede libero. In particolare:

A Colonnella i Carabinieri della locale Stazione, hanno tratto in arresto e sottoposto al regime di detenzione domiciliare su disposizione del Tribunale di Sorveglianza di Ancona un uomo di origini pugliesi per un residuo di pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione, per i reati di tentato omicidio, porto abusivo di armi, danneggiamento e violenza privata commessi dal 2005 al 2012 nei territori delle province di Foggia e Macerata.

I Carabinieri della Stazione di Martinsicuro hanno:

Arrestato un uomo per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Lo stesso fermato durante un controllo veniva trovato in possesso di complessivi grammi 40 di stupefacente (cocaina-eroina-hashish) suddiviso in dosi;

Arrestato un uomo che sottoposto a misure restrittive della libertà personale per furto aveva violato le prescrizioni imposte dall’A.G. il medesimo è stato condotto in carcere;

Denunciato a P.L. un soggetto colto mentre cedeva una dose di cocaina a un giovane che contestualmente veniva segnalato alla Prefettura di Teramo quale assuntore di stupefacenti.

Ad Alba Adriatica i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato, su ordine del GIP del Tribunale di Teramo un uomo che già agli arresti domiciliari per furto durante i controlli non è stato trovato nel luogo di detenzione. Per lo stesso si sono aperte le porte del carcere, dove dovrà inoltre rispondere di resistenza e minaccia a P.U. in quanto durante le fasi dell’arresto ha cercato di sottrarsi all’atto e nel contempo minacciava i Carabinieri che lo catturavano.

I Carabinieri di Sant’Egidio alla Vibrata denunciavano:

un uomo per detenzione abusiva di armi. Lo stesso a seguito di un controllo presso la propria abitazione veniva trovato in possesso di un fucile calibro 12 e di 170 cartucce non regolarmente denunciati;

Due donne residenti nel pescarese per furto di capi di vestiario del valore di euro 500 da un negozio di abbigliamento della zona.

Ad Alba Adriatica i Carabinieri della locale stazione hanno denunciato un uomo per resistenza a P.U. e rifiuto a sottoporsi ad accertamenti. L’uomo alla guida della propria autovettura forzava il posto di blocco dei Carabinieri che dopo un breve inseguimento riuscivano a bloccarlo, tuttavia invitato a sottoporsi ad accertamenti tendenti a verificare se aveva fatto uso di stupefacenti si rifiutava. L’auto è stata sequestrata e avviato l’iter per la confisca all’uomo sono state comminate sanzioni al codice della strada per l’importo complessivo di euro 2.000.

A Tortoreto i Carabinieri della locale stazione in collaborazione con i militari di Alba Adriatica denunciavano due soggetti per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e possesso di arnesi atti alo scasso. I due, con precedenti per reati contro il patrimonio, venivano controllati a bordo di una autovettura mentre si aggiravano in una zona residenziale della località rivierasca, sottoposti a perquisizione venivano trovati in possesso di grammi 4 di sostanza stupefacente (cocaina e eroina) suddivisa in dosi, inoltre venivano rinvenuti nell’auto grossi cacciaviti, tenaglie e chiavi.

Nel corso dei controlli sulla circolazione stradale le pattuglie dei Carabinieri sorprendevano 4 soggetti che venivano trovati alla guida dei propri mezzi con un tasso alcolemico superiore al consentito. Per tutti oltre alla denuncia è scattato il ritiro della patente.

Durante il servizio sono stati controllati 14 esercizi pubblici e 20 persone sottoposte a misure restrittive presso le rispettive abitazioni. In totale sono stati identificati 110 persone e controllati 42 mezzi. Tali servizi continueranno ininterrottamente e saranno ulteriormente rafforzati, nell’occasione viene chiesta ai cittadini una attiva collaborazione segnalando tempestivamente al 112 ogni circostanza sospetta (mezzi e/o persone) di cui vengono a conoscenza.