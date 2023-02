PENNA SANT'ANDREA / 𝗧𝗘𝗥𝗠𝗜𝗡𝗔𝗧𝗜 𝗜 𝗟𝗔𝗩𝗢𝗥𝗜 𝗗𝗘𝗟 𝗦𝗘𝗖𝗢𝗡𝗗𝗢 𝗟𝗢𝗧𝗧𝗢 “𝗖𝗢𝗡𝗦𝗢𝗟𝗜𝗗𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗗𝗘𝗟 𝗗𝗜𝗦𝗦𝗘𝗦𝗧𝗢 𝗜𝗗𝗥𝗢𝗚𝗘𝗢𝗟𝗢𝗚𝗜𝗖𝗢 𝗙𝗥𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗧𝗥𝗜𝗡𝗜𝗧𝗔’”

PENNA SANT'ANDREA / π—§π—˜π—₯π— π—œπ—‘π—”π—§π—œ π—œ π—Ÿπ—”π—©π—’π—₯π—œ π——π—˜π—Ÿ π—¦π—˜π—–π—’π—‘π——π—’ π—Ÿπ—’π—§π—§π—’ β€œπ—–π—’π—‘π—¦π—’π—Ÿπ—œπ——π—”π— π—˜π—‘π—§π—’ π——π—˜π—Ÿ π——π—œπ—¦π—¦π—˜π—¦π—§π—’ π—œπ——π—₯π—’π—šπ—˜π—’π—Ÿπ—’π—šπ—œπ—–π—’ 𝗙π—₯π—”π—­π—œπ—’π—‘π—˜ 𝗧π—₯π—œπ—‘π—œπ—§π—”β€™β€

Sono stati completati i lavori del secondo lotto per il consolidamento del dissesto idrogeologico, drenaggi e ripristino della viabilitΓ nella Frazione di TrinitΓ , comunica il Vice Sindaco Roberto Saputelli.

Gli interventi, per un importo di € 261.250,00, sono stati finanziati con le risorse assegnate al comune dalla Protezione Civile della Regione Abruzzo previste dal Piano degli Investimenti redatto ai sensi del Dpcm 27 febbraio 2019, in conseguenza degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio nel corso del mese di gennaio 2017.

Il Comune giΓ beneficiario di un finanziamento di € 535’000,00, grazie al quale ha realizzato le opere immediatamente necessarie al ripristino del corpo stradale e alla messa in sicurezza del versante a monte della viabilitΓ , con gli ulteriori fondi assegnati ha completato la realizzazione della paratia di valle e delle opere accessorie fondamentali per la messa in sicurezza della rete viaria.

Il comune di Penna Sant’Andrea continua il suo impegno nel reperire risorse per la messa in sicurezza della rete stradale, dichiara il consigliere incaricato alla viabilitΓ Ottavio Sorrini precisando che le economie di gara saranno utilizzate per la manutenzione di altri tratti dell’arteria viaria.