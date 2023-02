MONTORIO / IL COMUNE VUOLE USCIRE DAL MO.TE “RIFIUTI, GIARDINI E CIMITERI CE LI GESTIAMO DA SOLI”

Il Comune di Montorio al Vomano intende togliere al Mo.Te tutti i servizi di manutenzione cosiddetti "generali": per intenderci, verde pubblico, manutenzione strade e aree pubbliche, pulizia immobili comunali, servizi cimiteriali e relativa custodia. La delibera di giunta che mette nero su bianco questa volontà dell'amministrazione guidata da Fabio Altitonante è la n.226 del 30 dicembre 2022 e ieri è stata oggetto di una riunione tra i diretti interessati, ossia i 9 operai. I servizi in questione sono quelli il Comune ha affidato, con tanto di convenzione sottoscritta nel 2019, al Mo.Te per cinque anni al costo di oltre 240mila euro (iva inclusa) all'anno. Il Comune di Montorio chiede al Mo.Te una risoluzione anticipata della convenzione relativa a questi servizi ed indica la data del 31 marzo 2023, con ben due anni di anticipo rispetto alla naturale scadenza degli accordi presi. Certo è che per la risoluzione anticipata serve l'autorizzazione e il parere favorevole del Mo.Te oggi capitanato da Nicola Salini. Arriverà?

Via libera o meno, gli addetti dei cosiddetti "servizi generali di manutenzione" chiaramente si interrogano sul futuro. Chi si occuperà dei servizi al posto del Mo.Te, eventualmente? Stando a quanto riportato in quella delibera, il Comune conferma di voler creare una "società in house" che gestisca, tra gli altri, anche i servizi ora in capo al Mo.Te. E quell'ANCHE scatena una domanda: ma il Comune di Montorio intende togliere al Mo.Te anche il servizio di igiene urbana? Interrogativo legittimato, nella mattinata, da un primo riscontro: una pec che sarebbe partita, a fine gennaio, dal Comune montoriese al Mo.Te in cui si indicherebbe la data del 30 giugno 2023 quale termine ultimo per "risolvere" anticipatamente anche la parte del servizio di raccolta differenziata.

Anche a Montorio scatta l'operazione "in house" come accaduto con TeAm nel capoluogo? Sempre che il Mo.Te accetti le richieste del sindaco Altitonante. E sempre che lo faccia senza reagire...