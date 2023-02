LA STAZIONE DEI CARABINIERI DI TOSSICIA SI TRASFERISCE A MONTORIO...PER LAVORI

La Stazione Carabinieri di Tossicìa, competente sulle municipalità di Tossicìa e Colledara, dal 26 gennaio scorso, è stata ripiegata presso lo stabile del Comando Stazione Carabinieri di Montorio al Vomano.

Il trasferimento della Stazione Carabinieri di Tossicìa si è reso necessario in quanto la stessa sarà sottoposta a lavori di “rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione della vulnerabilità sismica”, per un importo di euro 605.000, concessi al Comune di Tossicìa nell’ambito dei finanziamenti concessi dal “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.

I lavori che, a breve, saranno avviati da parte dell’azienda aggiudicataria dell’appalto, si concluderanno verosimilmente entro il corrente anno e, al termine degli stessi, i Carabinieri di Tossicìa rientreranno nella sede originaria, molto più moderna e funzionale.

Al momento, i consueti servizi di apertura della caserma saranno svolti presso gli Uffici della Stazione Carabinieri di Montorio al Vomano mentre la costante azione di controllo del territorio sarà regolarmente assicurata con i servizi di pattuglia che saranno rivolti esclusivamente ai due Comuni di Tossicìa e Colledara, cui non mancherà l’incondizionato supporto della Benemerita. Per contattare i Carabinieri di Tossicìa rimane attivo il numero telefonico 0861-698022, nonché il 112, utenza attiva h 24, mediante la quale un operatore dell’Arma risponderà alle richieste dei cittadini.

Nei prossimi mesi, inoltre, all’interno del Centro Socio Culturale “G. V. Pigliacelli” di Tossicìa, sarà posto a disposizione dei Carabinieri un punto di contatto con la cittadinanza per avere comunque un riferimento istituzionale dell’Arma in loco.