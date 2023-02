MONTORIO. PER MAGNO E GUIZZETTI USCIRE ORA DAL MO.TE. METTE A RISCHIO IL SERVIZIO DI IGIENE PUBBLICA E DIVERSI POSTI DI LAVORO

Apprendiamo che l’amministrazione comunale di Montorio ha comunicato alla società Mo.Te. Spa l’intenzione di interrompere anticipatamente, fra aprile e giugno di quest’anno, con ben due anni di anticipo, il rapporto contrattuale di affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti e igiene urbana e della manutenzione del verde.

Esterniamo tutta la nostra preoccupazione giudicando avventata questa scelta.

Senza una soluzione alternativa immediata e qualificata, la decisione di interrompere il rapporto col Mo.Te. rischia di compromettere seriamente la tenuta di servizi essenziali per il Comune e fa anche temere il licenziamento di diversi lavoratori.

Ci auguriamo che il Mo.Te., guidato dal dott. Nicola Salini, persona stimata e nota per il suo grande senso di responsabilità, rifiuti la proposta e conduca il sindaco di Montorio Fabio Altitonante a riflettere su quanto in modo azzardato vuole mettere in atto. Una riflessione che sarà utile anche a evitare contenziosi potenzialmente onerosi per la nostra comunità.

Ci auguriamo che questa volta prevalga il buon senso almeno degli altri consiglieri di maggioranza. Come al solito il Sindaco, senza ascoltare nessuno (non i consiglieri comunali, non i lavoratori, non i cittadini), fa calare dall’alto, improvvisamente, decisioni che molto possono cambiare la qualità della vita nel paese.

I cambiamenti importanti, a nostro avviso, vanno gestiti con condivisione e trasparenza, qualità che fino ad oggi sono mancate al nostro Sindaco.

I Consiglieri di Montorio Guarda Avanti

Eleonora Magno e Andrea Guizzetti