PREVISIONI PER L'ABRUZZO DI SABATO 4 FEBBRAIO, ARIA GELIDA DA DOMANI SERA

Buon pomeriggio cari amici, prima di andare nel dettaglio previsionale per la giornata di domani volevo effettuare una breve analisi sulla prossima irruzione gelida in arrivo dalla serata di domani e che ci farà compagnia su tutta la nostra Penisola almeno fino a metà della prossima settimana con maggiore coinvolgimento delle regioni Adriatiche, in sostanza quindi arriverà il freddo, quello vero, proveniente dall'Europa Orientale.

A livello sinottico, l'alta pressione delle azzorre punterà in maniera temporanea il suo baricentro verso la penisola Scandinava, favorendo la discesa di correnti gelide di matrice artico continentale verso il nostro mediterraneo.

Come detto questa situazione gelida dovrebbe durare per alcuni giorni con il suo apice tra lunedì e mercoledì prossimi.

I valori termici previsti a 850hPa saranno compresi fra una -8°C e una -10°C a circa.

A livello precipitativo sul medio Adriatico i fenomeni saranno del tutto episodici e sporadici causati dall' ases e dallo stau appenninico, in quanto non saremo interessati da nessuna forma depressionaria, la pressione atmosferica risulterà alta e la copertura nuvolosità sarà irregolare, variabile e poco compatta, laddove vi saranno precipitazioni esse risulteranno nevose sino al piano in particolare nelle giornate di lunedì e martedì prossimo.

A livello termico si avrà un vero e proprio tracollo e fra le giornate di lunedì e prime ore di mercoledì si batteranno i denti in quanto i valori risulteranno sotto lo zero di diversi gradi nelle ore notturne con gelate diffuse ovunque anche a quote basse, le termiche del giorno risulteranno particolarmente rigide.

Andando nel dettaglio previsionale della nostra regione per domani sabato 4 febbraio, la giornata al mattino risulterà con cielo poco nuvoloso, dal pomeriggio/sera irromperanno i freddi venti da NE che potranno dare luogo a primi passaggi nuvolosi fra sera e notte con occasione per deboli nevicate da "stau e da ases" sui 400/500mt in possibile ulteriore calo in nottata se vi saranno ulteriori precipitazioni.

Le temperature stazionarie fino a metà giornata, previste in sensibile calo dalla sera e notte successiva.

Per oggi è tutto vi do appuntamento a domani con un nuovo aggiornamento sulla fase gelida in arrivo.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO